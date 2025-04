Torna a Montebelluna la domenica ecologica comitati e quartieri protagonisti

domenica ecologica all'insegna della sostenibilità e della cittadinanza attiva quella in programma per il prossimo 27 aprile. Il Comune, con il supporto di Contarina Spa, promuove un'intera mattinata dedicata alla cura dell'ambiente nell'ambito del progetto "Puliamo il nostro Comune".

