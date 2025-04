Distrutto il murale di Che Guevara Piastrelle a terra ipotesi vandalismo

murale di Che Guevara in piazza La Malfa è in buona parte Distrutto: la maggior parte delle Piastrelle dipinte che lo componevano sono finite a terra, perlopiù rotte in piccoli pezzi, per giunta taglienti. A terra anche buona parte delle tessere rosse di varie tonalità e misure che facevano da sfondo al medaglione con la faccia del rivoluzionario di Cuba.Appare difficile pensare che siano cadute da sole tutte insieme per la semplice azione del tempo, più probabile che l’opera sia stata danneggiata da un vandalo. Il murales era stato inaugurato nel 2011, realizzato da un gruppo di studenti cubani de la Escuela de Arte di Trinidad in collaborazione con l’Accademia delle Belle Arti di Ravenna. Non è la prima volta che viene preso di mira: in passato era infatti stato ripulito diverse volte da scritte offensive o sfregi di carattere politico, comprese svastiche e parole e frasi inneggianti al fascismo. Ilrestodelcarlino.it - Distrutto il murale di Che Guevara. Piastrelle a terra, ipotesi vandalismo Leggi su Ilrestodelcarlino.it Resta un occhio, il berretto con la stella, metà dei capelli e niente di più. Ildi Chein piazza La Malfa è in buona parte: la maggior parte delledipinte che lo componevano sono finite a, perlopiù rotte in piccoli pezzi, per giunta taglienti. Aanche buona parte delle tessere rosse di varie tonalità e misure che facevano da sfondo al medaglione con la faccia del rivoluzionario di Cuba.Appare difficile pensare che siano cadute da sole tutte insieme per la semplice azione del tempo, più probabile che l’opera sia stata danneggiata da un vandalo. Ils era stato inaugurato nel 2011, realizzato da un gruppo di studenti cubani de la Escuela de Arte di Trinidad in collaborazione con l’Accademia delle Belle Arti di Ravenna. Non è la prima volta che viene preso di mira: in passato era infatti stato ripulito diverse volte da scritte offensive o sfregi di carattere politico, comprese svastiche e parole e frasi inneggianti al fascismo.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Scatolificio distrutto. L’ombra dell’atto doloso - Le indagini e gli accertamenti sull’incendio che venerdì notte ha distrutto lo scatolificio Sigilla proseguono senza sosta. Il rogo, che ha completamente distrutto il capannone in via Mario Ricci, nella zona industriale di Pesaro e il suo contenuto, richiede verifiche complesse da parte dei carabinieri, anche di concerto con i vigili del fuoco. Gli investigatori stanno passando al setaccio anche i filmati delle telecamere per tentare di ricostruire quanto accaduto. 🔗ilrestodelcarlino.it

Napoli, omicidio Santo Romano: scoperto il murale in ricordo del 19enne - Mena De Mare, la mamma di Santo Romano – il 19enne ucciso da un minorenne a San Sebastiano al Vesuvio (nel Napoletano) mentre cercava di placare una rissa – ha partecipato alla cerimonia durante la quale è stato scoperto il murale in ricordo del figlio. “E’ stato un momento emozionante. Se mio figlio non è morto invano allora significa che qualcosa deve cambiare. Fine pena mai per per chi ha ammazzato. 🔗lapresse.it

Il murale dedicato a Papa Francesco in un piccolo villaggio del Portogallo - Un murale ispirato a una visita e a un incontro con il Pontefice in Vaticano a gennaio è stato inaugurato nel villaggio di Pondence, nel nord-est del Portogallo. Poiché la salute di Papa Francesco continua a destare preoccupazione tra i cattolici di tutto il mondo, i Caretos portoghesi (personaggi mascherati vestiti con frange colorate e sonagli rumorosi) hanno reso il loro personale omaggio al Santo Padre con quest’opera. 🔗lapresse.it