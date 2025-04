Perché il Papa cambia nome I segreti di una tradizione millenaria

La tradizione risale al primo Papa della storia, quello che oggi conosciamo come Pietro. In realtà si chiamava Simone, ma secondo il Vangelo di Matteo fu Gesù stesso a ribattezzarlo: "Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia Chiesa". Quel cambio di nome, simbolico e spirituale, divenne il modello. Ma nei primi secoli del cristianesimo i suoi successori non seguirono immediatamente l'esempio: i primi Papi mantennero il proprio nome di battesimo, senza avvertire la necessità di un cambio identitario.

