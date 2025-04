‘Verso il Conclave’ da lunedì 28 aprile il nuovo programma quotidiano di Tv2000

‘Verso il Conclave’ è il nuovo programma quotidiano di Tv2000, in onda dal 28 aprile dal lunedì al venerdì alle ore 16.30, per conoscere curiosità, luoghi e modalità del cammino che condurrà all’elezione del nuovo Pontefice.Ogni puntata è dedicata ad un continente, per scoprire i volti, le parole e la storia dei Cardinali elettori arrivati dalle terre vicine e lontane e per rivivere la testimonianza resa in quelle terre da Papa Bergoglio in occasione dei suoi viaggi. Di Dario Quarta e Gennaro Ferrara. Scritto con Ezio D’Eusanio, Francesco Esposito e Barbara Liverzani. Conduce Gennaro Ferrara. In onda dal 28 aprile dal lunedì al venerdì alle ore 16,30. Lopinionista.it - ‘Verso il Conclave’, da lunedì 28 aprile il nuovo programma quotidiano di Tv2000 Leggi su Lopinionista.it ROMA – L’eredità di Papa Francesco, i frutti del Sinodo, le attese delle Chiese particolari, le questioni all’attenzione del Collegio Cardinalizio.ilè ildi, in onda dal 28dalal venerdì alle ore 16.30, per conoscere curiosità, luoghi e modalità del cammino che condurrà all’elezione delPontefice.Ogni puntata è dedicata ad un continente, per scoprire i volti, le parole e la storia dei Cardinali elettori arrivati dalle terre vicine e lontane e per rivivere la testimonianza resa in quelle terre da Papa Bergoglio in occasione dei suoi viaggi. Di Dario Quarta e Gennaro Ferrara. Scritto con Ezio D’Eusanio, Francesco Esposito e Barbara Liverzani. Conduce Gennaro Ferrara. In onda dal 28dalal venerdì alle ore 16,30.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Zuppi verso il conclave per il dopo Francesco: è tra i papabili (chi sono gli altri) - Mentre il mondo piange la morte di papa Francesco, si è già messo in moto il cerimoniale previsto dal diritto canonico dopo la morte di un Pontefice. L'appuntamento più importante è ovviamente quello del conclave: alla riunione del collegio dei cardinali che dovrà eleggere la nuova guida della... 🔗bolognatoday.it

Il Vaticano verso il Conclave dopo la morte di Papa Francesco: quando inizia e come funziona - Dopo le esequie di Papa Francesco in Piazza San Pietro, la salma verrà esposta ai fedeli e inizieranno i Novendiali, ovvero 9 giorni di lutto nei quali vengono celebrate messe in suffragio del Pontefice. In questo periodo i dicasteri non possono assumere decisioni che spetterebbero al Papa... 🔗today.it

Verso un conclave all’insegna del compromesso. Decisivi i voti dei moderati - Gli esponenti della corrente conservatrice sembrano tagliati fuori, ma il gruppo del cardinale Tagle avrà un peso determinante. I riformisti puntano su Zuppi. Continua a leggere 🔗laverita.info

‘Verso il Conclave’, il nuovo programma quotidiano di; Conclave a tavola: menu sobrio ma curato per i cardinali che eleggeranno il Papa; Funerali del Papa. Cortei, non pulmini. I preti di Roma? Ignorati anche ora; La Cappella Sistina chiude al pubblico per il Conclave, stop ai Musei Vaticani e Castel Sant'Angelo per il giorno dei funerali del Papa. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online