Napoli Torino Conte cerca continuità probabili formazioni e ultime novità

Napoli-Torino, Conte cerca continuità: probabili formazioni e ultime novità">Domani sera il Napoli tornerà in campo al “Maradona” (ore 20.45, diretta su DAZN) per affrontare il Torino in un match cruciale sia per la corsa scudetto che per la qualificazione aritmetica in Champions League. Come riportato dal Corriere dello Sport, gli azzurri di Antonio Conte si preparano ad affrontare la prima delle cinque finali di fine stagione con qualche dubbio in difesa, ma con una formazione che punta sull’affidabilità dei suoi uomini più esperti.Le scelte di Conte: Olivera al centro?Il Napoli dovrebbe schierarsi con il consueto 3-4-2-1. Davanti a Meret, linea difensiva con Di Lorenzo, Rrahmani e il possibile adattamento di Olivera al centro, vista l’indisponibilità di Juan Jesus e i dubbi sul completo recupero di Rafa Marin. Napolipiu.com - Napoli-Torino, Conte cerca continuità: probabili formazioni e ultime novità Leggi su Napolipiu.com ">Domani sera iltornerà in campo al “Maradona” (ore 20.45, diretta su DAZN) per affrontare ilin un match cruciale sia per la corsa scudetto che per la qualificazione aritmetica in Champions League. Come riportato dal Corriere dello Sport, gli azzurri di Antoniosi preparano ad affrontare la prima delle cinque finali di fine stagione con qualche dubbio in difesa, ma con una formazione che punta sull’affidabilità dei suoi uomini più esperti.Le scelte di: Olivera al centro?Ildovrebbe schierarsi con il consueto 3-4-2-1. Davanti a Meret, linea difensiva con Di Lorenzo, Rrahmani e il possibile adattamento di Olivera al centro, vista l’indisponibilità di Juan Jesus e i dubbi sul completo recupero di Rafa Marin.

