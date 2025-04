Stormers Benetton rugby ecco i Leoni che tenteranno il bis in Sudafrica

Sudafrica. I Leoni, approdati nella Rainbow Nation una decina di giorni fa, sono di scena a Città del Capo. Nell'imminente weekend il Benetton rugby è chiamato a scendere in campo per il terzultimo turno dello United. Trevisotoday.it - Stormers-Benetton rugby, ecco i Leoni che tenteranno il bis in Sudafrica Leggi su Trevisotoday.it I biancoverdi sono pronti a disputare la seconda e ultima gara della tournée in. I, approdati nella Rainbow Nation una decina di giorni fa, sono di scena a Città del Capo. Nell'imminente weekend ilè chiamato a scendere in campo per il terzultimo turno dello United.

Rugby, Champions Cup: la Benetton Treviso a Castres sognando i quarti di finale - Tornano le coppe europee e sabato, con fischio d’inizio alle 16.00, prima storica apparizione della Benetton Treviso nella fase finale della Champions Cup. I veneti saranno impegnati sul difficile campo del Castres per gli ottavi di finale della più importante coppa europea di rugby. L’avventura dei ragazzi di Marco Bortolami era iniziata in salita in Champions Cup, con il 28-0 subito a Clermont, ma poi è arrivata la vittoria di misura 22-21 contro Bath a Monigo. 🔗oasport.it

Choc in casa Benetton rugby, a fine stagione l'addio a coach Marco Bortolami - La notizia era nell'aria da tempo ma oggi, 24 febbraio, è arrivata l'ufficialità attraverso un comunicato stampa diramato nel primo pomeriggio. Benetton Rugby ed il capo allenatore Marco Bortolami hanno infatti comunicato di aver deciso di interrompere anticipatamente il contratto che legava le... 🔗trevisotoday.it

United Rugby Championship, il Benetton supera per 21-18 l’Edimburgo a Monigo - Allo Stadio Monigo di Treviso arriva una sofferta vittoria del Benetton, che nel 13° turno della stagione regolare dello United Rugby Championship 2024-2025 supera gli scozzesi dell’Edimburgo con lo score di 21-18, per un successo che consegna 4 punti ai padroni di casa ed il bonus difensivo agli ospiti. Nel primo tempo i trevigiani passano in vantaggio col piazzato di Umaga al 6?, ma gli ospiti ribaltano il punteggio già al 17? con la meta di McCann trasformata da Thompson. 🔗oasport.it

Stormers-Benetton rugby, ecco i Leoni che tenteranno il bis in Sudafrica - Nacho Brex festeggia le 100 presenze in biancoverde e il capitano Michele Lamaro torna dal primo minuto. Squadre in campo stasera alle 18.30 (diretta Skysport Arena) ... 🔗trevisotoday.it

Benetton a caccia del bis in Sudafrica: «Ordine e territorio per cercare di fermare gli Stormers» - Federico Ruzza presenta il turno di sabato prossimo (18.15), altra partita decisiva per cementare la posizione playoff dei Leoni ... 🔗trevisotoday.it

Match chiave in Sudafrica per il Benetton: un’altra vittoria contro gli Stormers spianerebbe la strada verso i playoff - TREVISO – I cinque punti ottenuti grazie al successo in casa dei Lions hanno fatto fare un ulteriore balzo in avanti al Benetton Rugby nella classifica del campionato Urc. A tre turni ... 🔗ilgazzettino.it