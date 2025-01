Consigli Fantacalcio 23 giornata | chi schierare e chi no

Leggi su Ilnerazzurro.it

23. Nonostante gli impegni infrasettimanali delle competizioni europee domani sarà già il momento di una nuovadi serie A. Il primo incontro in programma è quello tra Parma e Lecce, con appuntamento alle ore 20.45 all’Ennio Tardini, anche orario limite per inserire le vostre formazioni al, ma non prima di aver letto i nostriper la 23^.PortieriTra i pali, visti i diversi big match che ci attenderanno in questa, la scelta del miglior estremo difensore daricade su Carnesecchi dell’Atalanta. I bergamaschi ospiteranno il Torino nel proprio stadio, con l’attacco granata che è sesto peggior reparto offensivo della nostra Serie A. Inoltre, il portiere italiano gode di un momento di forma non indifferente, e oltre al clean sheet potrebbe magari arrivare anche un voto sopra la media.