Comuzzo, offerta del Napoli di 30 milioni, la Fiorentina ne chiede 35

In attesa di provare a sbloccare l’affare Garnacho ilsi sta concentrando su Pietro.“È un profilo diverso: giovane ( compie 20 anni tra meno di un mese), di grande prospettiva e non solo. Si è messo in luce in questa prima parte di campionato conquistando la maglia da titolare con Palladino w togliendo il posto proprio a Pongracic. È un acquisto da, un investimento che De Laurentiis è pronto ad effettuare per aggiungere una pedina preziosa nel reparto arretrato anche per il futuro. I contatti diretti sono cominciati nella notte tra mercoledì e giovedì. Ieri il direttore sportivo Giovanni Manna ha accelerato con il procuratore di, ovviamente intenzionato ad accettare la corte dele lavorare da subito con Antonio Conte. Leggi anche:, pronta un’delda 30complessivi.