Metropolitanmagazine.it - Chi è Narcis Godeanu, il marito di Ramona Badescu

Leggi su Metropolitanmagazine.it

è ildi: con l’imprenditore rumeno è convolata a nozze nel 2017. La coppia ha un figlio di nome Ignazio.Chi è ildiOggi il volto tv sarà tra gli ospiti della penultima puntata settimanale de La Volta Buona, talk condotta da Caterina Balivo in onda dalle 14 su Raiuno. Nata nel 1968 a Craiova, Romania laha debuttato come attrice negli anni Novanta, quando ottiene un piccolo ruolo in Parenti Serpenti, di Mario Monicelli e partecipando alle serie Le Storie Di Farland, Incantesimo 2, Cascina Vianello e La Piovra 8. Successivamente insieme ad Angela Melillo, Pamela Prati e Giulia Montanarini è stata tra le prime donne della compagnia Bagaglino per lo show Marameo. Nel 2005 è nel cast del reality La Fattoria: cinque anni dopo pubblica un album di canzoni napoletane e rumene Jumi Juma, nel quale è presente un duetto con Gigi Finizio.