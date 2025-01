Cinemaserietv.it - Biancaneve, nel nuovo trailer italiano del live action Disney, ecco i Nani in azione!

ha pubblicato il secondodeldi, con Rachel Zegler e Gal Gadot, in uscita il 20 marzo nei cinema: la pellicola è da tempo al centro di numerose polemiche, sia per la scelta di un attrice non caucasica nel ruolo della protagonista, sia per l’inserimento dei Settein CGI, un’opzione che ha fatto storcere il naso a molti, in un periodo storico in cui l’inclusività assoluta è vista come un valore.Come di consueto, questoesteso presenta in modo maggiormente organico e sostanzialmente cronologico, la trama – peraltro arcinota – del film: una malvagia regina, invidiosa della bellezza – fisica, ma soprattutto d’animo – della giovane umile, la esilia dal suo regno. La giovane, rifugiatasi in una foresta magica, cercherà, con l’aiuto dei simpaticilavoratori e di un avvenente Principe, di riprendersi il maltolto, sobillando nel contempo una rivolta popolare interna al regno stesso.