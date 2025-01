Gqitalia.it - Babygirl è al cinema con una scena sulle note di Father Figure che ci ricorda che il sesso può essere anche divertente

SPOILER ALERT - questo articolo anticipa alcuni dettagli specifici del film-C’è unainin cui, dopo una serie di tira e molla, la protagonista Romy e il giovane Samuel si ritrovano insieme in una stanza d'albergo. Si sono prima voluti, poi allontanati, poi desiderati ancora un’altra volta, e alla fine la CEO di un’importante azienda di robotica, interpretata da Nicole Kidman, accetta la sua passione travolgente per lo stagista interpretato da Harris Dickinson, così come lo stare completamente e deliberatamente ai suoi comandi. Un patto sessuale che non esclude un certo affetto emotivo, ma che nel film scritto e diretto dalla olandese Halina Reijn verte tutto sul desiderio escludendo (quasi) qualunque altro tipo di sentimento. La scoperta di una donna che, non avendo mai avuto un orgasmo dal marito (così almeno dichiara in una, scuotendo la quotidianità del Jacob di Antonio Banderas), ha deciso di lasciarsi andare e sperimentare quei “kink” che, solitamente, la società diceproibiti.