Spazionapoli.it - Affare sfumato per il Napoli: programmate le visite con la nuova maglia!

CalcioUltimissime –totalmenteper il: giàlecon laNel vivo di questa fase di calciomercato tutte le squadre sono alla ricerca di preziose risorse che possano fornire un valore aggiuntivo alla loro attuale rosa. Una corsa all’ultimo ostacolo che deve rapportarsi anche ad una continua e spietata concorrenza, pronta ad entrare in gioco con tutti i mezzi possibili. Nelle ultime ore è spuntata una notizia clamorosa che ha spiazzato letteralmente tutti e che confermerebbe, seppur in maniera non ancora scritta, il futuro del calciatore e la suaavventura.per il, Dorgu al Manchester UnitedPatrick Dorgu classe 2004 ed attuale calciatore del Lecce è finito sotto la lente d’ingradimento di molti club. A fargli la corte non ci ha pensato un attimo ilche sperava di poter trasformare quelle lusinghe perpetuate nel corso di questi giorni in qualcosa di più concreto e reale.