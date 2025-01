Lanazione.it - Un'accademia per formare le rammendine: Controlnet protagonista nel tramandare il know how

Prato, 29 gennaio 2025 - Un'aziendale pernuoveda inserire all'interno del distretto tessile ed assicurare così il necessario ricambio generazionale. E' il progetto ormai da tempo portato avanti da, che si va sempre di più consolidando.conta 190 dipendenti, con sede in via Sornianese, specializzata da oltre trent'anni nella certificazione di qualità e nel servizio a 360 gradi di controllo tessile, partendo dall'analisi della prima pezza subito dopo la tessitura, passando per eventuali interventi di rammendo, fino al monitoraggio dell'avanzamento della produzione in rifinizione, alla certificazione di qualità in modo da procedere senza indugio alla confezione. L'idea dell'Academy è nata dalla necessità di non vedere sparire dal distretto la figura delle, professione sempre più ricercata sul territorio ma altrettanto difficile da trovare.