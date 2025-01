Uominiedonnenews.it - Un Posto al Sole Anticipazioni Trama Puntate 3-7 Febbraio 2025: Ornella Inchioda Fusco?

Leggi su Uominiedonnenews.it

Unalda lunedì 3 a venerdì 7: Niko si trasferisce. Ornella contatta una sua ex collegaUnal: Niko prende una decisione contro il parere di Jimmy! Gennaro frequenta casa Ferri perché colpito da Elena. Svolta nel caso, grazie alla “mossa” di Ornella! Damiano scopre di avere una denuncia a suo carico!Intrighi, brutte notizie, indagini segrete, attrazioni “fatali”. LeUnal, sulladellein onda da lunedì 3a venerdì 7, annunciano momenti davvero concitati, che metteranno a dura prova i nostri amati protagonisti! Le anteprime rivelano che Renato inviterà a pranzo Manuela e Niko. In risposta all’ennesima provocazione da parte del padre, l’avvocato non ci vedrà più dalla rabbia e deciderà di trasferirsi prontamente a casa di Valeria.