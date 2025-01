Iodonna.it - Un colpo di scena non presente sul copione. E il pubblico ha reagito fischiando

Londra, Theatre Royal Drury Lane. L’atmosfera è carica di attesa: Sigourney Weaver, icona di Hollywood, è innei panni di Prospero nella nuova produzione de La Tempesta di William Shakespeare. Ma il verodinon è scritto nel: due attivisti ambientali di Just Stop Oil irrompono sul palco, esplodendo coriandoli e srotolando uno striscione con un messaggio inequivocabile: «Over 1.5 Degrees is a Global Shipwreck», ossia «Oltre 1,5 gradi è un naufragio globale». Un gesto teatrale quanto simbolico, che trasforma il palco in un’arena di protesta contro il riscaldamento globale. Sigourney Weaver: carriera di un’eroina guarda le foto Sigourney Weaver interrotta da una protesta teatraleL’azione dei due attivisti, Hayley Walsh, ricercatrice di 42 anni, e Richard Weir, ingegnere di 60 anni, avviene nel cuore del primo atto.