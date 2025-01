Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 29-01-2025 ore 13:10

dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Chiara Ferragni è stata rinviata a giudizio per truffa aggravata per i casi del pandoro Pink Christmas e delle uova di cioccolato di Pasqua dolci Preziosi lo rende noto la difesa dell’influenza che commenta non ha commesso alcun reato di Chiara Ferragni ha commentato la notizia dicendo però convivere ancora del tempo con questa cosa che ritengo profondamente ingiusta per la vicenda la Ferragni aveva da poco raggiunto un accordo anche col Codacons per i consumatori danneggiati il nostro impegno per difendere l’Italia proseguirà come sempre con determinazione senza esitazioni così Giorgia Meloni dopo la notizia della sua iscrizione nel registro degli indagati per il caso al Mastri quando sono in gioco la sicurezza della nazione l’interesse degli italiani non esiste spazio per farsi indietro Dritti per la nostra strada quindi aggiunto il presidente del consiglio una Mad single di 41 anni Laura Fenaroli morta domenica notte ad Arco di Trento per un arresto cardiaco la donna di origini bergamasche soffriva da giorni di forti dolori al petto Non si è recato al pronto soccorso per non lasciare a casa la figlia di 8 anni a consigliarle di andare in ospedale era stata la guardia medica la quale la quarantunenne si era rivolta qualche giorno prima 12 persone arrestate 14 denunciate il sequestro di numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di fari pedopornografici il bilancio di un articolato operazione di contratto alla pedofilia on-line della polizia che ha interessato 18 città con dagli investigatori della polizia di stato del centro operativo per la sicurezza cibernetica di Venezia coordinati dalla locale procura dal centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia on-line del servizio polizia postale e gli arresti sono stati eseguiti per detenzione vincente materiale pedopornografico in Veneto È scattato l’allarme sanitario la regione dovuta allertare le Aziende Sanitarie Ospedaliere una nota informativa del centro antiveleni parla niente del rischio di tossicità di una sostanza venduto on-line si tratta della cosiddetta soluzione minerale miracolosa una sorta di pozione miracolosa che dagli Stati Uniti ha sfruttato la lunga onda non è che promette di essere un contro il vaccino anti covid si tratta di un composto tossico altamente pericoloso che ha ripreso a circolare dopo che già nel 2019 tutte le autorità competenti ne avevano segnalato la pericolosità ci fermiamo qui a voi tutti ancora l’augurio di un buon proseguimento di scopo In collaborazione con Agenzia Italia Stampa