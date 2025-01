Ilgiorno.it - Trasporti eccezionali sotto la lente. Ecco la mappa dei corridoi strategici

Cinquedi traffico e possibili sviluppi futuri in un’ottica di intermodalità. La Provincia di Varese ha realizzato uno studio mirato sui, ovvero quei veicoli che superano i limiti di dimensioni o peso stabiliti dal codice della strada. Si tratta diregolati da particolari autorizzazioni: nel 2023 ne sono state rilasciate 1.041, pari al 5,1% del totale regionale. L’analisi effettuata consente alla Provincia di avere maggiore consapevolezza su quelle che sono le esigenze del traffico eccezionale (e pesante in generale), adottando accorgimenti specifici per migliorare la viabilità e prevenire eventuali criticità. Sono stati individuati cinqueprincipali che collegano le aree produttive alla rete stradale principale. Si parte dalo 1 Tangenziale Nord Milano-Varese (sp233): attraversa una zona densamente urbanizzata e industrializzata.