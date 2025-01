Lanotiziagiornale.it - Tragedia in India, una dozzina di fedeli sono morti schiacciati nella calca durante il festival Kumbh Mela

indove unadiin una, a Prayagraj,l’affollatodel. Lo riferisce la BBC. Il primo ministro dell’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, ha dichiarato che diversi pellegrinigravemente feriti, ma non ha fornito numeri né ha affrontato i resoconti dei media riguardanti i decessi. L’incidente è avvenuto quando alcuni pellegrini hanno tentato di scavalcare le barriere della polizia per raggiungere Sangam Nose, il punto in cui il sacro fiume Gange incontra lo Yamuna e il mitico Saraswati. I devoti credono che immergersi nel fiume purifichi dai peccati e aiuti a raggiungere la salvezza.Mercoledì, celebrato come Mauni Amavasya, è una giornata dedicata all’introspezione silenziosa, ed è considerato il giorno più importante per il bagno ritualeil