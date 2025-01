Cinemaserietv.it - Tom Welling arrestato in California: nella foto della polizia è molto cambiato

L’attore di Smallville, Tomè statoper guida sotto l’influenza di sostanze, dopo la mezzanotte di lunedì 28 gennaio 2025, in una località, e poi è stato rilasciato. Nei commenti alla notizia, molti hanno sottolineato chemugshot scattata dallaapparediverso rispetto agli esordi, ma bisogna anche considerare che l’attore oggi ha 47 anni e ne sono passati almeno 14 dall’ultima puntata di Smallville.Tommugshot delalStando a quanto riporta TMZè statonel parcheggio di uno dei fast food Arby’s situato ad Yreka, in. Secondo i reports, i livelli di alcool nel sangue dierano allo 0.08 per cento. Come scrive USA Today,è stato poi rilasciato senza cauzione verso le sette di mattina, ma l’11 marzo dovrà presentarsi in tribunale.