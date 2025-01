Quotidiano.net - Tom Selleck compie 80 anni: una carriera con i baffi, tra successi e occasioni mancate

Leggi su Quotidiano.net

Baffo che conquista e camicie hawaiiane, Tomrimane indelebile nella memoria di chi ha vissuto la TV‘80 come Magnum P.I. Un’icona di quell’epoca, un attore che ha lasciato il segno con ruoli memorabili e unache avrebbe potuto prendere una piega diversa se solo avesse fatto la scelta giusta. Tomfesteggia il suo 80° compleanno con il rispetto del pubblico e una popolarità che non è mai svanita, nonostante la rinuncia a un ruolo che avrebbe potuto cambiargli la vita: Indiana Jones. Chi è TomNato a Detroit il 29 gennaio 1945, Tomè cresciuto a Los Angeles, dove inizialmente aveva intrapreso gli studi in economia con l'intenzione di lavorare nel mondo del business. Ma la passione per la recitazione alla fine ha avuto la meglio e lo ha portato a frequentare corsi di teatro, ottenendo i suoi primi ruoli in spot pubblicitari e serie televisive degli'70.