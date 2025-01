Inter-news.it - Taremi, forfait certo per Inter-Monaco! Milan nel mirino per il rientro

Notizia dell’ultima ora: Mehdisalta. L’affaticamento tiene fuori l’iraniano da qualsiasi disponibilità per la gara di Champions League. Ma il recupero è vicino.LE NOVITÀ – Di ieri la notizia di un affaticamento agli adduttori che ha colpito Mehdi. L’attaccante, che contro il Lecce si è reso protagonista segnando il suo primo gol in campionato, è rimasto in dubbio finora per la gara di Champions League di questa sera. A pochissimo dalla pubblicazione delle formazioni ufficiali e dal fischio d’inizio di, arriva il verdetto finale.non sarà disponibile per la gara delle ore 21.00. L’iraniano non sarà presente neanche in panchina, come soluzione a partita in corso. Questa, dunque, la scelta di Simone Inzaghi, che preferisce non forzare nessuno dei suoi giocatori per evitare il rischio di complicare qualsiasi condizione fisica.