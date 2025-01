Lapresse.it - Su asteroide Bennu le tracce dei ‘mattoni della vita’

Leggi su Lapresse.it

I campioni di asteroidi prelevati dalla Nasa sucontengono non solo i mattoni incontaminati per la vita, ma anche i resti salati di un antico mondo acquatico, hanno riferito mercoledì gli scienziati.I risultati forniscono la prova più evidente che gli asteroidi possono aver piantato i semivita sulla Terra e che questi ingredienti si sono mescolati con l’acqua quasi fin dall’inizio.“Questo ci dice che non solo l’acqua, ma anche alcuni degli elementi costitutivivita sono stati seminati sulla Terra e su altri pianeti”, ha dichiarato Tim McCoySmithsonian Institution, uno degli autori principali dello studio.La sonda Osiris-RexNasa ha restituito 121,6 grammi (4,29 once) di polvere e sassolini dall’near-Earth, consegnando il contenitore del campione al deserto dello Utah nel 2023 prima di lanciarsi alla ricerca di un’altra roccia spaziale.