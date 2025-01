Oasport.it - “Sinner era bianco come un lenzuolo”: Cahill racconta cos’è successo contro Rune agli Australian Open

Jannikha vinto gli2025 al termine di una grandiosa cavalcata, culminata con le affermazioni schiacciantilo statunitense Ben Shelton in semifinale e il tedesco Alexander Zverev nell’atto conclusivo. Il numero 1 del mondo ha avuto un momento di difficoltà dovuto a un malessere all’altezza degli ottavi di finale, quando è comunque riuscito a regolare il temibile danese Holgerin quattro set.Il fuoriclasse altoatesino non era voluto entrare nei dettal termine dell’ine non si era soffermato sui motivi dei tremori avuti in panchina. La difficoltà era poi stata brillantemente superata anche grazie al medical time-out e all’interruzione per la rottura della rete, tanto che da quel momento il nostro portacolori si è rivelato insuperabile sul cemento di Melbourne.