Sport.quotidiano.net - Sella, un poker per sognare ancora. Rieti con l’ex Piunti sulla sua strada

Dopo Piacenza, Verona e Torino, ecco, questa sera alla Baltur Arena (palla a due alle 20.30, arbitri Miniati, D’Amato e Rezzoagli), per la quarta sfida in due settimane come da programma in Serie A2. E dopo tre esami superati a pieni voti, arricchiti dalla lode arrivata dopoploit nel capoluogo piemontese contro la squadra di Matteo Boniciolli (88-71 al termine di 40 minuti in pieno controllo), lasogna il, davanti ai suoi tifosi. Sarà una sfida, come si dice in questi casi, bella da vincere, visto che la Sebastiani, come tante altre squadre, è partita con mire di promozione diretta e si presenta all’ombra del Guercino forte di due successi da leccarsi i baffi: il primo 10 giorni fa a Desio contro Cantù e il secondo sabato sera al PalaSojourner contro la mina vagante Cividale, piegata dai 31 punti, 8 rimbalzi e 5 assist, dell’esterno americano Harris, arrivato in corso d’opera dopo la breve esperienza al piano di sopra con la maglia di Varese.