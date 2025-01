Ilrestodelcarlino.it - Sanità e urbanistica, la minoranza: ora un Consiglio aperto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sembra non avere fine, il vespaio di polemiche che ruotano attorno al Piano aziendale sanitario dell’Ast Picena: un documento che ha suscitato durissime critiche da parte della, impegnata a formulare critiche precise per il futuro sanitario della riviera. E non solo sanitario. "Sul piano aziendale ci troviamo costretti a registrare la totale assenza di Spazzafumo e della maggioranza – dice Paolo Canducci, in conferenza stampa assieme ad Aurora Bottiglieri - Siamo preoccupati perché ci sembra che la bozza neanche sia stata letta. In ogni caso, abbiamo richiesto un’apposita commissione: se il sindaco e il rappresentante sambenedettese inregionale non riescono a percepire le possibili conseguenze di questo atto, allora le osservazioni le faremo noi". Prosegue il capogruppo dei Verdi: "Ci era stato detto che Ascoli e San Benedetto avrebbero avuto due ospedali di primo livello: che fine ha fatto il proposito di fare del nostro nosocomio una struttura per l’emergenza? Sembra che ci ritroveremo, invece, un ospedale con vocazione geriatrica.