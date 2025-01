Ilgiorno.it - Rivoluzione alla stazione di Monza. La Regione ci mette venti milioni

Diventerà uno degli scali intermodali della Lombardia più moderni e funzionali, con un aspetto del tutto rinnovato e servizi potenziati per pendolari e cittadini. Ladiè nei piani di sviluppo diLombardia e di Rfi, che in collaborazione con il Comune stanno elaborando un protocollo che prevede qualcosa di più di una semplice riqualificazione. "Il nodo diè uno dei fondamentali del sistema ferroviario regionale – dichiara l’assessoraInfrastrutture diLombardia Claudia Terzi – inserito all’interno della direttrice internazionale del Gottardo, lungo il corridoio Mare del Nord-Reno-Mediterraneo. Sono in corso diversi tavoli tecnici con Rfi, Comune e Fssu per la sottoscrizione, prevista a breve, di uno specifico protocollo per definire gli interda realizzare per l’adeguamento delladialle future esigenze della mobilità passeggeri e merci – prosegue – e per l’ottimizzazione delle funzioni di interscambio anche in relazione al prolungamento della metropolitana M5".