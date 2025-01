Lanazione.it - Posta un video di burlesque, critiche sul sindaco: “Ma è una polemica senza senso”

Leggi su Lanazione.it

Grosseto, 29 gennaio 2025 – Un breveregistrato durante uno spettacolo dipoito sul profilo facebook dell’autore della ripresa. Il reel (ildi breve durata, appunto) è stato rilanciato a sua volta da chi lo aveva visto non tanto (o non solo) per il suo contenuto, ma piuttosto per il suo autore: ilAntonfrancesco Vivarelli Colonna che, appunto, aveva partecipato alla cena in un locale grossetano che prevedeva anche lo spettacolo di. La vicenda è stata raccontata ieri dal quotidiano Il Tirreno che ha evidenziato anche come non fosse la prima volta che il primo cittadino si trova a dover affrontare unaper quanto da lui detto o fatto attraverso i canali social.che Vivarelli Colonna definisce “, da bigotti”. Ilparla poi della “solita morale a due velocità: a sinistra tutto è lecito, a destra nulla è concesso”.