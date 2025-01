Ilrestodelcarlino.it - Pitbull trovato in un furgone sull'A14, salvato dalla polizia

Fano, 29 gennaio 2025 – Aveva la coda recisa e le zampe insanguinate, era rinchiuso in uno spazio angusto e inadeguato. Unmaschio di 26 chili e circa 3 anni. E’ stata la scoperta fatta, lunedì scorso, dagli agenti dellastradale di Fano che hanno fermato un autocarro con targa rumenaa carreggiata sud dell’A14, poco prima di Fano. Durante il controllo del veicolo, gli agenti hanno notato la presenza di numerosi pacchi nel vano di carico, ma ciò che ha attirato la loro attenzione è stata la scoperta di una gabbia ben occultata al cui interno c’era il. Intervento dellae veterinari Lastradale ha coinvolto il servizio veterinario dell’Ast di Pesaro-Urbino per verificare lo stato di salute del cane e la regolarità della sua detenzione. L’ispezione ha rivelato la mancanza di un microchip e del passaporto europeo per animali di compagnia.