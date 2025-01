Tvpertutti.it - Perchè Emis Killa ritirato da Sanremo 2025? Il caso spiegato bene

A pochi giorni dall'inizio del Festival di, uno dei Big in gara ha annunciato di fare un passo indietro.ha deciso di ritirarsi e di non partecipare alla competizione musicale più attesa dell'anno. La scelta è arrivata in seguito all'iscrizione del rapper nel registro degli indagati da parte della Procura di Milano per associazione a delinquere, nell'ambito dell'inchiesta Doppia Curva, che ha colpito il mondo ultrà milanese.La notizia del ritiro didaè arrivata direttamente dai suoi profili social. Il rapper ha condiviso una storia su Instagram in cui hai motivi della sua scelta, esprimendo il desiderio di non creare polemiche attorno alla sua figura in un momento così delicato: "Ringrazio Carlo Conti per avermi voluto, ma preferisco fare un passo indietro e rinunciare".