Lanazione.it - Nave arenata a Marina di Massa: ferito l’amato pontile, storia della struttura

, 29 gennaio 2025 – Per i vecchi massesi è ilCuturi, dal nomefamiglia che edificò la prima ossatura sul finire del 1800. Aveva una funzione di carico del marmo che arrivava dalle cave proprio alle spallecosta. Undiventato un simbolo die luogo amatissimo. Lacipriota Guang Rong, che si è schiantata proprio contro ildanneggiandolo in maniera grave, ha colpito un luogo molto amato. Meta di passeggiate nel weekend ma non solo. Un posto frequentato tutto l’anno, non solo in estate. Quellabianca, che permette quasi di camminare sull’acqua, è in una posizione davvero da cartolina. Passeggiando al tramonto si vede il sole che si tuffa in mare. Voltando le spalle, ci sono le Alpi Apuane. Un panorama impareggiabile. Le ringhiere bianche e i lampioni accompagnano verso il rondò che è l’affaccio sul mare.