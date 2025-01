Thesocialpost.it - Musica giovane, è tracollo definitivo con autotune e testi tristi: dov’è finita la qualità?

C’era una volta laitaliana, quella vera, fatta di emozioni, storie e talento. Quella degli anni ‘90, con Ligabue, Jovanotti, 883, Elisa, Vasco, Negrita, Carmen Consoli. Artisti con uno stile unico, che scrivevanocapaci di far sognare, riflettere e cantare intere generazioni.Oggi? Un disastro. La scenale giovanile è diventata una parodia di se stessa:a palla, playback nei talent show eche sembrano scritti da un algoritmo in crisi esistenziale.DAL TALENTO AL TRUCCO: IL GRANDE INGANNONegli anni ‘90, chi saliva su un palco doveva saper cantare, suonare e trasmettere qualcosa. Oggi, grazie alla magia della tecnologia, basta una base ben fatta e un po’ di auto-tune per trasformare qualsiasi voce stonata in un “artista”.E se questo non bastasse, ci pensa il playback a risolvere il problema.