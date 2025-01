Lanazione.it - Muore nell’auto ribaltata, tragico incidente sulla E45

Umbertide (Perugia), 29 gennaio 2025 – Gravissimostradale a Pierantonio, frazione di Umbertide: il bilancio è di un morto. L’autoquale viaggiava si èmentre percorreva la E45. Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti. L’è avvenuto al chilometro 95,900, della strada statale 3 bis Tiberina, in direzione di Terni. Per consentire i soccorsi e la rimozione del mezzo incidentato il traffico è stato deviatocorsia libera; interdetto l'accesso allo svincolo di Pierantonio, in direzione di Roma. Sul posto le squadre Anas e le forze dell'ordine per consentire la riapertura in sicurezza.