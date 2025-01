Bergamonews.it - “Molestie e minacce a un’agente”: chiesto il rinvio a giudizio per l’ex comandante dell’Unione sul Serio

Nel ruolo didella Polizia Locale Unione dei Comuni Insieme sul, avrebbe minacciato e molestato “della medesima unione di Comuni, in modo da cagionarle un perdurante e grave stato d’ansia e di paura, da farle cambiare abitudini di vita lavorativa e da farle temere per la propria incolumità”: con questa motivazione la Procura di Bergamo hailper Marco Pera, 43 anni, oggi security manager di Fiera Milano.I fatti contestati risalgono al 2019 e, secondo quanto denunciato dalla vittima, sarebbero proseguiti per circa tre anni: come ricostruito da MilanoToday, la donna sarebbe stata prima spostata dall’incarico di addetta al pronto intervento, che svolgeva da 12 anni, al servizio appiedato, poi le sarebbe stato impedito di utilizzare l’auto di servizio e infine privata anche dell’arma di ordinanza.