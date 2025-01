Quotidiano.net - Massimo comfort con la poltrona da ufficio: poggiatesta 2D, braccioli regolabili e cuscino sagomato, ora scontata

Leggi su Quotidiano.net

Migliora la tua postura mentre lavori con questa sedia daergonomica con supporto lombare,2D e: grazie al doppio sconto puoi acquistarla su Amazon a soli 99,99 euro invece di 139,99 . Per averla a questo prezzo devi aprire la pagina del prodotto, spuntare la casella " Applica coupon 20€ " e infine procedere all'acquisto. Acquistala adesso in sconto su Amazon Sedia daergonomica:e supporto per il tuo lavoro Questa sedia è indicata per le persone che passano molte ore alla scrivania, sia a casa che in, che si tratti di lavorare o studiare. Offre il giusto supporto alla schiena e al collo grazie al supporto lombare imbottito che si adatta alla tua colonna vertebrale in modo da ridurre la tensione sulla schiena e migliorare la postura.