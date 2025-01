Ilrestodelcarlino.it - Lo sport per una vita più sana. Confermati anche quest’anno i sostegni per l’attività dei ragazzi

Si rinnova il sostegno dell’amministrazione comunale ascolana ai giovani che intendono praticare. È stato infatti finanziato per l’annata 2024/2025 il progetto ‘per tutti’, con 15mila euro che saranno destinati a borse di studio in forma di contributo alle famiglie per la praticaiva deidi età compresa tra i 6 e i 17 anni. "Un impegno che è ormai tradizione per la nostra amministrazione – spiega il sindaco Marco Fioravanti – e che rappresenta un segnale chiaro nei confronti delle famiglie. Vogliamo dare la possibilità a tutti di accedere aliva, che è un elemento fondamentale nell’età della crescita, fisica e personale, delle future generazioni". Possono presentare domanda i genitori o i tutori di(appartenenti al medesimo nucleo familiare Isee) che risiedono nel Comune di Ascoli, hanno un’età compresa tra i 6 e 17 anni compiuti entro il 2025 e appartengono a nuclei familiari con un Isee uguale o inferiore a 12mila euro (il valore da considerare è quello per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni).