L' avvocato Li Gotti sul caso Almastri e l' esposto a Meloni | Scelta giudiziaria non politica

"Liberare il generale Almasri è unapeggiore di quella di Trump. Il presidente americano ha incatenato i migranti, noi abbiamo scarcerato un boia". Lo ha dichiarato l’Luigi Li, che questa mattina ha rilasciato diverse interviste ai principali quotidiani italiani, Repubblica, La Stampa e il Corriere della Sera. Liha presentato l’per favoreggiamento e peculato in concorso che ha fatto scattare l’avviso di garanzia contro Giorgia, Matteo Piantedosi, Carlo Nordio e Alfredo Mantovano per la liberazione e il rimpatrio (su un aereo di stato italiano) del generale libico Almasri, accusato di crimini di guerra, episodi di tortura e maltrattamenti nei centri di detenzione in Libia. “Come cittadino mi sono sentito ingannato”, ha dichiarato l', che nella sua carriera ha difeso alcuni esponenti di Cosa nostra, tra cui pentiti come Tommaso Buscetta, Giovanni Brusca e Francesco Marino Mannoia.