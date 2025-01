Amica.it - La figlia di Ashley Tisdale ha visto "High School Musical", ora pensa che Zac Efron sia suo padre: perché quello che dice ha una sua logica

Beata innocenza o bocca della verità? C'è stato un attimo di silenzio in casa dell'attrice e cantante quando la sua bambina di 3 anni, indicando un'immagine di Zac, ha chiesto: «è il mio papà?». Cosa è successo dopo? Lei e suo marito, il musicista Christopher French, sono scoppiati a ridere. Mandando in confusione ancora di più la piccola Jupiter. Che stava guardando con uno dei film della trilogia di High School Musical. Le pellicola targate Disney che hanno reso delle star mondiali Zac Efron e Vanessa Hudgens in primis, ma anche gli altri protagonisti, come Ashley Tisdale. A raccontare il divertente siparietto è stata la stessa Ashley Tisdale, ospite del podcast Breaking Beauty.