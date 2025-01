Quifinanza.it - La fiducia dei consumatori torna a crescere, migliorano i dati sulla situazione economica

A gennaio 2025, l’indice dideicresce per il secondo mese consecutivo,ndo per la prima volta ai livelli stimati ad aprile 2024, con l’indice che passa da 96,3 a 98,2 punti. Aumenta anche l’indice composito del clima didelle imprese, che aumenta da 95,3 a 95,7. Lo riferisce l’Istat. Questo incremento è principalmente sostenuto dal settore manifatturiero e, in particolare, da quello delle costruzioni.IdeiIl clima dideiregistra un incremento dopo tre mesi consecutivi di calo. La crescita dell’indice riflette un miglioramento generale delle valutazioni, soprattutto riguardo allaattuale e futura. Le opinionipersonale e corrente, invece, mostrano un atteggiamento di maggiore cautela e ottimismo.