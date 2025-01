Tvplay.it - Juventus, divorzio imminente: dopo Danilo tocca a lui

Lasi prepara a salutare un altro giocatore. Ilrisulta: spunta una nuova pretendente.La, in quest’ultima fase del mercato invernale, da una parte cercherà di regalare a Thiago Motta almeno un’altra pedina di qualità in modo tale da rafforzare la rosa ed ampliare le opzioni di scelta a disposizione dell’allenatore. Dall’altra, continuerà a sfoltirla e a cedere gli elementi ritenuti fuori dal progetto: nelle scorse ore a salutare ufficialmente la compagnia è stato, passato nel frattempo al Flamengo. Ora a dire addio toccherà ad un altro componente del gruppo, da tempo sparito dai radar bianconeri.a lui – TvPlay.it (Ansa)Parliamo di Arthur, mai utilizzato da Motta in questi mesi. Il 28enne brasiliano ad inizio stagione, a sorpresa, era stato inserito nella lista dei calciatori impiegabili in Champions League tuttavia tuttavia nelle 7 sfide fin qui andate in scena è rimasto costantemente fuori dalla lista dei convocati.