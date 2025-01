Notizie.com - Inchiesta Ultrà, perché Emis Killa si ritira dal Festival di Sanremo

rinuncia a partecipare aldidopo le indiscrezioni che lo vedono indagato dalla Dda di Milano.sidaldi(Ansa Foto) – notizie.com“Apprendo oggi dai giornali che sono indagato (a me è stato notificato esclusivamente il Daspo, che è un atto amministrativo e non penale) e se questo corrisponderà al vero sarà importante che l’indagine faccia il suo corso e la magistratura possa lavorare in serenità senza polemiche o pressioni e circhi mediatici”. Nelle stories di Instagram, con queste parole il rapperannuncia che non parteciperà più aldi, dopo le indiscrezioni che lo vogliono indagato dalla Direzione distrettuale antimafia di Milano per associazione a delinquere nell’ambito dell‘sulle curve di Milan e Inter.