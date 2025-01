Isaechia.it - Francesca Brambilla svela il (bellissimo) motivo per cui non sarà ancora la Bona Sorte di Avanti un altro

Leggi su Isaechia.it

Pochi minuti fahato sui suoi profili social ilper cui nemmeno quest’anno la vedremo adunnei panni della.La giovane procace modella a poco più di un anno dalla nascita della piccola Amaya Luce è in dolce attesa del secondo bebè!Il dolce post pubblicato sul suo profilo Instagram:Ecco il veroper il quale non saro? la vostraanche quest’anno, ma vi prometto che tornero?. Vi presento la MIA FAMIGLIA ? tra un mese in 4. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@)L'articoloil (per cui nonladiunproviene da Isa e Chia.