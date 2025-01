Sport.quotidiano.net - Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Tzimas, solo conferme. Addio Ikoné, offerta per Bondo

Firenze, 28 gennaio 2025 - Giornata importante, di quelle che i dirigenti gigliati hanno vissuto attaccati al telefono. Partiamo dall'affare Stefanos, bomber classe 2006 di proprietà del Paok Salonicco, attualmente in prestito al Norimberga nella seconda serie tedesca. Lafa sul serio, le indiscrezioni arrivate lunedì dalla Grecia sono state ampiamente confermate. I viola stanno cercando di anticipare la fitta concorrenza, orientata però sulla prossima estate. Chelsea, Liverpool e Brighton giusto per fare qualche nome. Pradè lo vuole subito. Per lui quest'anno già 10 gol in 16 presenze di campionato. Numeri che lo hanno fatto scoprire agli scout di mezza Europa che conta. Per questo laha deciso di accelerare. Trattativa a tre, dunque complessa anche se ben avviata.