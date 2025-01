Metropolitanmagazine.it - Emis Killa si ritira da Sanremo: il messaggio del rapper, indagato nell’inchiesta “Doppia Curva”

non parteciperà alla prossima edizione del Festival di. La decisione, annunciata da lui stesso attraverso una storia su Instagram, arriva poco ore dopo la notizia della sua iscrizione nel registro degli indagati per l’inchiesta “” della Procura di Milano.Ilsi è rivolto ai suoi fan con il seguente: «Apprendo oggi dai giornali che sono(a me è stato notificato esclusivamente il daspo, che è un atto amministrativo e non penale) e se questo corrisponderà al vero sarà importante che l indagine faccia il suo corso e la magistratura possa lavorare in serenità senza polemiche o pressioni e circhi mediatici. Dopo 15 anni di carriera ero felice di affrontare il mio primo. Ringrazio Carlo Conti per avermi voluto ma preferisco fare un passo indietro e non partecipare.