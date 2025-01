Quifinanza.it - Disturbi alimentari, il governo fa sparire i 250 milioni di fondi promessi

Leggi su Quifinanza.it

Di recente si è tornato a smuovere le acque sulla promessa non mantenuta del ministro della Salute Schillaci in merito ai Dca. Un anno fa, infatti, il ministro aveva annunciato risorse strutturali, di cui ancora oggi non si vede traccia. Oltre al danno, anche la beffa: la maggioranza nel 2024 ha bocciato un emendamento che chiedeva di rifinanziare con 20di euro il Fondo per il contrasto ai Dca. Al momento, quindi, il Fondo prevede risorse per circa 10di euro (anziché i 250da Schillaci) per tutto il 2025 e i primi sei mesi del 2026, condividendo le spese nella macroarea della salute mentale.Dove sono finite le risorse specifiche per i Dca promesse? A malapena ci sono 500mila euro destinati alle campagne informative sul tema.Il Fondo per il contrasto ai DCA non è stato rinnovatoLa legge di Bilancio non è più un tema caldo, eppure si dovrebbe continuare a discutere di ciò che manca all’interno della Manovra e delle conseguenze dell’assenza di alcuniessenziali.