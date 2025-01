Formiche.net - DeepSeek, momento Sputnik? Il memo dello Special Competitive Studies Project

Per l’imprenditore Marc Andreessen, soprannominato il re Mida della Silicon Valley, il lancio diè un nuovo “”. Gli Stati Uniti sono rimasti sconvolti dal satellite sovieticoe hanno investito miliardi in un modi partnership tra settore pubblico e privato che ha contribuito a riconquistare e sostenere il dominio tecnologico che avrebbe giocato un ruolo fondamentale nella vittoria della Guerra Fredda. Ma secondo Justin Bassi e David Wroe dell’Australian Strategic Policy Institute “per molti versi” siamo oltre il “” alla luce del fatto che “i consumatori mondiali dipendono sempre di più dalla tecnologia e dall’economia cinese, in modi mai visti con i sovietici”.L’analisiIl think tank americano, fondato dall’ex amministratore delegato di Google Eric Schmidt, ha pubblicato una nuova puntata dei suoi “al presidente” americano.