Cisterna droga | la Polizia arresta due persone

Ladi Stato di, hato in flagranza di reato due soggetti, entrambi del posto, indiziati di detenzione diai fini di spaccio.I poliziotti del Commissariato di zona, durante un’attività di controllo del territorio, hanno notato un uomo a bordo di una moto, seguito da un’autovettura, dirigersi verso un parcheggio isolato.Gli agenti, insospettiti dal movimento e riconosciuto in uno dei due uomini un soggetto noto in quanto pregiudicato e già sottoposto alla sorveglianza speciale di P.S, hanno repentinamente imboccato la stessa strada e si sono trovati davanti i due mezzi affiancati ed i conducenti che dialogavano tra loro. Alla vista della pattuglia il conducente dell’auto ha tentato di scappare lanciando un involucro bianco dal finestrino ma è stato intercettato dagli agenti che lo hanno costretto a fermarsi.