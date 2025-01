Movieplayer.it - Che tempo che fa: Adrien Brody ospite nella puntata di domenica 2 febbraio

La star di The Brutalist sarà protagonista in studio del programma condotto su Nove da Fabio Fazio. Il premio Oscarsaràin esclusiva della trasmissione Cheche fa, condotta da Fabio Fazio sul canale Nove e in streaming su discovery+. L'attore, premiato con il Golden Globe qualche settimana fa, sarà in Italia in occasione dell'uscita, il prossimo 6, del suo ultimo film da protagonista, The Brutalist, diretto da Brady Corbet. I riconoscimenti per The Brutalist eL'attore americano parteciperà al programma per la consueta intervista di Fabio Fazio, partendo dal suo ultimo successo. The Brutalist è in lizza con 10 candidature ai Premi Oscar ed è già vincitore di numerosi .