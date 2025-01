Metropolitanmagazine.it - Carolina Di Domenico, chi è l’importante e famoso marito Pier Ferrantini

Di, conduttrice di Binario 2, il nuovo morning show di Rai 2 che dal 21 ottobre rimpiazzerà lo show di Fiorello, oggi sarà ospite da Francesca Fialdini, un’occasione che ci invita a scoprire di più non solo sulla carriera della conduttrice, ma anche sulla sua vita privata. Al centro dell’attenzione c’è, ildiDiè un personaggio di spicco nel panorama musicale italiano. Sposati dal 10 luglio 2021, dopo oltre dieci anni di relazione, la coppia ha costruito una vita insieme che è un vero esempio di solidità nel mondo dello spettacolo. Hanno due figli: Pietro, nato il 15 febbraio 2008, e Andrea, nato il 4 ottobre 2011. I loro bambini, oggi adolescenti, crescono in un ambiente stimolante, circondati dall’amore dei genitori, che non solo sono partner nella vita, ma anche nella carrieraChi è, ildiDi, è un artista con una carriera che ha segnato il mondo della musica italiana.