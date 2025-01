Lanazione.it - Blitz della polizia all’alba, presa la banda delle boutique di lusso. L’ultimo colpo da Hermes

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 29 gennaio 2025 – Lache taglia le vetrinediarrestata dopo ilin pieno centro. I “falchi“Quarta sezioneSquadra Mobile non erano lì per caso, quandodi ieri mattina due soggetti, più un terzo che faceva da palo, hanno iniziato a “lavorare” alla vetrina affacciata su via degli Antinori del prestigioso marchio ““. In un batter d’occhio, grazie a un potente e preciso flessibile, hanno tagliato la vetrina più nascosta dalle luci del negozio di via Tornabuoni. E sempre in un baleno, dopo essersi aperti un varco nel vetro antisfondamento, hanno infilato nei sacchi borse, scarpe, accessori, vestiti. Altra merce è rimasta in negozio, nella fretta, e in parte si è pure danneggiata. Ma, come detto, nel salotto buono cittadino, ieri mattina presto, non c’erano soltanto i tre componenti