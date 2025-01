Lanotiziagiornale.it - Trump spaventa il Canada: il tycoon minaccia sanzioni economiche e Ottawa corre ai ripari

Dopo ladi Donalddi imporre dureal, il governo diha chiesto agli Stati Uniti di avviare un dialogo per scongiurare una mossa che rischierebbe di destabilizzare l’economia canadese. La ministra degli Esteri canadese, Mélanie Joly, ha annunciato che incontrerà il nuovo Segretario di Stato americano, Marco Rubio, a Washington per discutere delle minacce sui dazi provenienti dal presidente degli Stati Uniti.“Il nostro obiettivo è assicurarci di prevenire le tariffe e crediamo di poterlo fare. Continueremo a impegnarci con diverse controparti americane. Mercoledì andrò a Washington per incontrare Marco Rubio”, ha dichiarato Joly dopo una riunione del comitato di gabinetto sulle relazioni con gli Stati Uniti.La ministra ha ribadito la sua fiducia nell’efficacia della diplomazia e ha sottolineato che i colloqui con i funzionari statunitensi stanno proseguendo a porte chiuse, mantenendo riservati i dettagli.